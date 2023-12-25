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В Москве арестовали журналистку по делу о сотрудничестве с иностранной организацией

Суд арестовал журналистку по делу о сотрудничестве с иностранной организацией

Лефортовский суд Москвы арестовал до февраля журналистку из Читы Нику Новак по обвинению в сотрудничестве с иностранной организацией. Об этом сообщает РИА Новости.

В суде подчеркнули, что ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 30 дней, до 24 февраля 2024 года.

В публикации отмечается, что Новак обвиняется по статье «сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». В пресс-релизе журналистка указана «представителем иностранной организации» — какой именно, не указано.

Других подробностей в суде не привели из-за секретности дела.

До этого Басманный районный суд Москвы заочно арестовал начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова.

В середине декабря сообщалось, что Кирилла Буданова объявили в розыск в России по четырем статьям Уголовного кодекса РФ. На него завели дела по статьям «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», «Содействие террористической деятельности», «Организация террористического сообщества и участие в нем» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия».

Ранее жителя Кузбасса задержали за попытку вступить в ряды ВСУ.

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