В Одесской области произошли взрывы. Об этом сообщает Klymenko Time в своем Telegram-канале.

25 декабря стало известно, что взрывы произошли в городе Херсоне, который находится под контролем украинских властей. Об этом рассказал руководитель назначенной Киевом администрации населенного пункта Роман Мрочко.

Утром 25 декабря на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В 11:31 по московскому времени сирены сработали в Киеве, после чего в течение нескольких минут о возможной опасности предупредили жителей остальных регионов страны.

До этого в Вооруженных силах Украины (ВСУ) заявили, что повреждения получили объекты припортовой инфраструктуры в Одесской области. От взрывов вспыхнул пожар на одном из законсервированных объектов области, который, как утверждается, был оперативно ликвидирован.

Ранее в Одесской области в результате взрывов было повреждено зернохранилище.