Прокуратура обжаловала штраф социологу Кагарлицкому

В пресс-службе Второго Западного окружного военного суда заявили, что представитель гособвинения обжаловал приговор в отношении социолога и политолога Бориса Кагарлицкого, которому был назначен штраф в размере 600 тыс. рублей за публичные призывы к терроризму. Об этом сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря суда Ирины Жерновой, в суд поступило апелляционное представление прокуратуры на приговор Кагарлицкому.

В публикации отмечается, что в рамках прений сторон гособвинитель просил назначить Кагарлицкому 5,5 года реального лишения свободы.

До этого социолог Борис Кагарлицкий (признан в РФ иностранным агентом) совместно со своей защитой назвали приговор по делу об оправдании терроризма единственным наказанием за последние годы без реального лишения свободы и победой здравого смысла.

Ранее сообщалось, что Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре признал социолога и журналиста Бориса Кагарлицкого виновным в оправдании терроризма. Его приговорили к штрафу в 600 тысяч рублей и освободили в зале суда.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.