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В Петербурге неизвестные угрожают матери участника СВО

В Петербурге полиция ищет людей, которые угрожают матери участника СВО

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Depositphotos

В Ленобласти ранее избитый на парковке участник СВО пожаловался на то, что его матери поступают угрозы. Об этом сообщает представитель МВД Ирина Волк в официальном Telegram-канале.

По словам самого 40-летнего мужчины, в одной из социальных сетей его матери стали поступать сообщения с угрозами.

«В настоящее время полиция проводит проверку по заявлению гражданина», – сообщается в публикации.

На данный момент злоумышленников ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Заявителя двое мужчин ранее избили после замечания о неправильной парковке. В день инцидента нападавшие повалили участника СВО на асфальт и стали наносить удары. После этого они скрылись с места, но были оперативно задержаны полицией.

Ранее в Пскове женщину оштрафовали за оскорбление мужчины, вернувшегося с СВО с инвалидностью.

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