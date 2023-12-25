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Папа Римский в рождественском обращении призвал закончить войны

Папа Римский в рождественском обращении «Городу и миру» призвал закончить войны

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Vatican Media/Reuters

Папа Римский Франциск в рождественском обращении к верующим осудил войны, которые, по его словам, питаются производством оружия. Об этом сообщает ТАСС.

«Сказать «да» Князю мира — значит сказать «нет» войне, каждой войне, самой логике войны», — заявил Папа Римский.

По его словам, «война — всегда путешествие без пункта назначения, поражение без победителей, безумие без оправданий».

Он отметил, что невозможно говорить о мире, так как производство и торговля оружием в мире растут.

Отмечается, что во время традиционного благословения и отпущения грехов 87-летний понтифик говорил с заметной одышкой. Недавно он перенес бронхит.

25 декабря сообщалось, что патриарх Кирилл поздравил лидеров неправославных церквей, отмечающих Рождество по григорианскому календарю 25 декабря, в том числе папу Римского Франциска. Председатель Русской Православной церкви (РПЦ) отметил, что в текущий непростой период истории долг христиан — не допустить разделений и сугубо просить Бога о водворении мира среди стран.

Ранее патриарх Кирилл выразил сожаление о неспособности людей жить без войны.

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