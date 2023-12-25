В Петербурге грузина обвинили в изнасиловании школьницы

В Петербурге отец 15-летней девушки обвинил ее знакомого в изнасиловании. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в Шушарах. По словам главы семьи, его дочь провела вечер в компании подростков, которые выпивали в квартире одного из домов на Галицкой улице.

Когда девушка опьянела, 18-летний молодой человек решил воспользоваться ситуацией и надругался над знакомой.

После заявления отца юношу задержали в Пушкине. Известно, что он является уроженцем Грузии и ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Молодого человека допросили и отпустили под обязательство о явке. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге мигранта обвинили в изнасиловании ученицы четвертого класса.