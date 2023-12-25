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В метро Москвы мужчина избил молодого человека ногами и попал на видео

В Москве в вагоне метро двое мужчин устроили драку

В Московском метрополитене двое мужчин подрались после словесного конфликта. Об этом сообщает Прокуратура Москвы.

На кадрах с места инцидента заметно, как россияне о чем-то спорят. Вскоре словесный конфликт перерос в драку. Один из участников, 36-летний мужчина, нанес 19-летнему молодому человеку несколько ударов.

Судя по ролику, юноша получил удар по голове и выше пояса. Последний нападавший пассажир нанес ногой. О том, понадобилась ли пострадавшему госпитализация, не сообщается.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о побоях. На данный момент правоохранители проводят все необходимые мероприятия. Процесс находится на контроле у прокуратуры.

Ранее в московском метрополитене трое мужчин устроили драку с ножами.

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