В метро Москвы мужчина избил молодого человека ногами и попал на видео

В Московском метрополитене двое мужчин подрались после словесного конфликта. Об этом сообщает Прокуратура Москвы.

На кадрах с места инцидента заметно, как россияне о чем-то спорят. Вскоре словесный конфликт перерос в драку. Один из участников, 36-летний мужчина, нанес 19-летнему молодому человеку несколько ударов.

Судя по ролику, юноша получил удар по голове и выше пояса. Последний нападавший пассажир нанес ногой. О том, понадобилась ли пострадавшему госпитализация, не сообщается.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о побоях. На данный момент правоохранители проводят все необходимые мероприятия. Процесс находится на контроле у прокуратуры.

Ранее в московском метрополитене трое мужчин устроили драку с ножами.