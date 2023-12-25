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В МГУ зафиксировали вспышку кори

Mash: юрфак МГУ отправили на карантин из-за вспышки кори

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Светлана Шевченко/РИА Новости

На юридическом факультете Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) зафиксировали вспышку кори. Об этом сообщает Telegram–канал Mash.

В сообщении говорится, незадолго до этого инфекцию подхватил один из учащихся. В результате на карантин отправили весь юридический факультет. Издание отмечает, что мера коснулась и Высшей школы аудита при вузе, также расположенной в здании на Воробьевых горах.

Mash отмечает, что удаленное обучение отправленных на карантин студентов продлится до 11 января.

На днях в Минздраве сообщили о сотнях тысяч вакцин от кори, краснухи и паротита, отправленных в российские регионы.

14 декабря президент России Владимир Путин прокомментировал проблему с нехваткой вакцин в России. Глава государства подчеркнул, что проблем с вакцинами в России в целом нет.

Ранее россиянам объяснили, как не заболеть под Новый год и после него.

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