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В ЦАО в нескольких зданиях временно отключился свет из-за сбоя на кабельных линиях

Сбой на кабельных линиях привел к временному обесточиванию в ряде зданий в ЦАО

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Сергей Пятаков/РИА Новости

В нескольких зданиях в центре Москвы произошло отключение электричества из-за того, что отключились две кабельные линии напряжением 10 кВ, заявили в пресс-службе комплекса городского хозяйства российской столицы. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

В настоящее время специалисты произвели переключения для подачи напряжения по резервной схеме. Ведутся работы по подключению всех зданий.

«Сейчас проводятся все необходимые мероприятия для скорейшего восстановления электроснабжения по постоянной схеме», — добавили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

До этого в Минэнерго РФ сообщили, что 25 декабря из-за непогоды без света оставались десятки тысяч человек в шести регионах. Перебои произошли в Рязанской, Владимирской, Ярославской областях, а также в Дагестане, Донецкой и Луганской народных республиках.

А 24 декабря сообщалось, что без электричества из-за непогоды оставались свыше 10 тыс. человек в четырех районах Сочи. Основной причиной стали аварии на линиях электропередачи.

Ранее юрист рассказал, кого оштрафуют за отсутствие умного счетчика электричества.

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