Частной охране на объектах ТЭК разрешили сбивать беспилотники

Частная охрана на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК) получила возможность уничтожать беспилотники. Соответствующий документ, подписанный российским президентом Владимиром Путиным, опубликован на сайте официального размещения правовых актов.

Соответствующие корректировки вводятся для усиления безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК от незаконного вмешательства при помощи беспилотников.

В ноябре сообщалось, что рабочая группа по СВО внесла в Госдуму законопроект о праве частной охраны на объектах ТЭК сбивать беспилотники. Отмечается, что документ также уточняет понятие зоны безопасности – теперь в нее будет включено и воздушное пространство над его территорией. Сейчас частная охрана на объектах ТЭК не имеет права сбивать беспилотники. Такая возможность есть только у сотрудников силовых структур, ведомственной охраны и ЧОП, которые охраняют объекты с высокими требованиями к антитеррористической защищенности.

Ранее Минэнерго оценило сокращение доходов бюджета от ТЭК.