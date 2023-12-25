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Пьяный водитель угнал автобус и протаранил им остановку с человеком

В Казахстане водитель протаранил остановку и автомобиль в свой выходной день

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Телеграм-канал Sputnik Казахстан

В Казахстане пьяный водитель устроил ДТП в выходной день. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Инцидент произошел в городе Талгар. Во время отдыха водитель общественного транспорта напился, после чего решил прокатиться на автобусе.

Сев в кабину, он протаранил остановку. В момент инцидента на лавке павильона сидел человек. После этого врезался в машину, которая находилась рядом с пунктом. Затем мужчина попытался скрыться с места.

На данный момент неизвестно, обратили ли на ситуацию внимание в правоохранительных органах.

Ранее в Ростове-на-Дону женщина перепутала педали и въехала в здание пекарни, пробив витрину.

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