Кабмин не поддержал идею лишать уклонистов гражданства РФ

Правительство России не поддержало проект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от службы в армии. Об этом сообщают «Ведомости» в своем Telegram-канале.

Источник сообщает, что кабмин составил отзыв о законопроекте. Утверждается, что наказание должно быть соразмерно проступку. Именно поэтому административное правонарушение не может стать поводом для лишения гражданства.

При этом, систематическое уклонение от воинской службы, ответственность за которое регулируется Уголовным кодексом, само по себе не нуждается в закреплении в виде нового закона.

С 1 апреля 2024 года изменятся правила сдачи экзамена на водительские права. МВД России опубликовало новый регламент сдачи на права. Правила ужесточили для уклонистов от военной службы и водителей, которых ловили пьяными за рулем.

Таким образом, к сдаче экзамена на права не допустят тех, кто не явился в военкомат по повестке.

Ранее российского уклониста осудили за дезертирство и кражу на 13 лет колонии.