Сербская оппозиция перекрыла еще одну улицу в центре Белграда

Сербская оппозиция в лице студенческой организации «Борьба» перекрыла еще одну улицу в центре Белграда. Об этом сообщает телеканал N1.

В публикации отмечается, что участники акции перекрыли часть улицы Кнеза Милоша в центре города. Из-за этого начались пробки, в которых находятся частные автомобили и общественный транспорт. В общей сложности около 500 человек участвовали в перекрытии улицы.

До этого сторонники оппозиции заблокировали улицу перед зданием министерства госуправления и местного самоуправления в Белграде.

Несмотря на активность оппозиции, смена власти насильственным путем невозможна, считает сербский политолог Стеван Гайич. Протесты не приведут к новому «майдану», так как они собрали слишком мало людей и выглядят «искусственными».

Президент Сербии Александар Вучич во время экстренного обращения к нации заявил, что попытка штурма здания скупщины (городского собрания) Белграда сторонниками оппозиции вызвана внешним фактором и направлена на подрыв суверенитета страны.

Вучич заявил, что свобода Сербии является высшей ценностью для ее граждан. Именно поэтому страна сохранит суверенитет.

Ранее исполняющий обязанности мэра Белграда назвал беспорядки в городе «майданизацией».