Путин поручил создать в Донецке творческий кластер

Президент России Владимир Путин поручил до 15 февраля подготовить предложения о создании в Донецке креативного кластера, который бы включал киностудию, школу и колледж креативных индустрий. Обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Проект творческого центра поручено подготовить Правительству РФ совместно с исполнительными органами Донецкой народной республики (ДНР) и Общественной палатой (ОП) РФ.

Путин назначил ответственными за подготовку плана премьер-министра РФ Михаила Мишустина, главу ДНР Дениса Пушилина и секретаря ОП РФ Лидию Михееву.

Президент подчеркнул, что ожидает доклад на эту тему к 15 февраля 2024 года.

21 декабря президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным заявил, что ВСУ специально наносит удары по жилым кварталам столицы региона.

До этого глава государства анонсировал строительство скоростных ж/д магистралей до новых регионов.

Ранее в Донецке открылся первый пикет по сбору подписей за выдвижение Путина.