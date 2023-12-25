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Крымский мост временно закрыли для движения автотранспорта

Крымский мост временно закрыли для движения автомобильного транспорта

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает информационный центр моста в Telegram-канале.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Утром 23 декабря в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация» появились сведения о временном перекрытии движения автомобильного транспорта на переправе. Позднее движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено. Заявление о возобновлении движения транспортных средств по Крымскому мосту появилось в 11:55 мск. Ограничения на использование переправы действовали в течение одного часа 17 минут. При этом о причинах приостановки движения автотранспорта по Крымскому мосту не сообщалось.

Ранее Путин рассказал о попытках построить Крымский мост при Николае II и Сталине.

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