Крымский мост временно закрыли для движения автотранспорта

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает информационный центр моста в Telegram-канале.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Утром 23 декабря в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация» появились сведения о временном перекрытии движения автомобильного транспорта на переправе. Позднее движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено. Заявление о возобновлении движения транспортных средств по Крымскому мосту появилось в 11:55 мск. Ограничения на использование переправы действовали в течение одного часа 17 минут. При этом о причинах приостановки движения автотранспорта по Крымскому мосту не сообщалось.

Ранее Путин рассказал о попытках построить Крымский мост при Николае II и Сталине.