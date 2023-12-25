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Город в Забайкалье остался без света

Краснокаменск в Забайкальском крае остался без света из-за аварии

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Shutterstock/Creative Cat Studio

Практически весь Краснокаменск в Забайкальском крае остался без света из-за аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Краснокаменск».

В публикации отмечается, что жители Краснокаменска лишись света 25 декабря. Издание не уточняет количество отключенных от электроэнергии домов. В диспетчерской аварийной службы подтвердили информацию об аварии.

По словам источника издания, линия в 110 кВт пропала с Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) до города.

Также подчеркивается, что спустя несколько часов после отключения света стало известно о перебоях работы базовых вышек сотовой связи.

До этого в пресс-службе Министерства энергетики Российской Федерации заявили, что по состоянию на 06:00 мск 25 декабря без электричества оставались более 70 тыс. человек в шести регионах РФ.

По информации министерства, одной из причин отключения электричества стал мокрый снег.

До этого пресс-служба Минэнерго сообщала, что сильный ветер оставил без света более 100 тысяч жителей Дагестана. В аварийно-восстановительных работах принимали участие более 100 специалистов, было задействовано 50 единиц техники.

Ранее специалист по природным катастрофам предупредил о возникновении смерчей в России.

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