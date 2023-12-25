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Водитель обильно украсил свою машину гирляндами, полицейские пригрозили ему наказанием

Полиция Уэльса поймала автомобилиста, который обмотал свою машину гирляндами

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В Уэльсе полицейские обратили внимание на автомобиль почти полностью покрытый рождественскими гирляндами. Об этом пишет Mirror.

Закона, который бы запрещал украшать автомобиль подсветкой в стране не существует, однако сотрудники местной полиции отругали автомобилиста, сделавшего это со своей машиной.

Его решение в полиции сравнили с ношением солнцезащитных очков ночью. Полицейские остановили водителя и заявили, что помимо ухудшения видимости для него самого, горящие огни могут стать причиной проблем и у других участников дорожного движения и способны сбить их с толку.

Мужчину, который также сильно затонировал свои стекла, предупредили, что его манипуляции незаконны, но в итоге не смогли привлечь к ответственности.

Ранее висящий на крюке подъемного крана альпинист украсил елку в Якутии и попал на видео.

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