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Путин запретил иноагентам служить пограничниками

Путин одобрил закон о запрете иноагентам служить в погранслужбе ФСБ

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Александр Кондратюк/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает призывникам проходить срочную службу в Федеральной службе безопасности, в том числе и в качестве пограничников. Исключение — иностранные агенты. Текст закона появился на официальном портале опубликования правовых актов.

Закон, о котором идет речь, внесли в Госдуму в сентябре 2023 года. Он предусматривает ряд изменении, среди которых разрешение Росгвардии иметь свои добровольческие формирования. Поправки, которые позволяют призывникам проходить службу в погранслужбе ФСБ, внесли в законопроект во втором чтении.

Согласно документу, право служить в органах ФСБ получают все призывники, кроме иноагентов, лиц с иностранным гражданством или с видом на жительство в другой стране, а также людям с судимостью (даже погашенной или снятой) и тем, кто употреблял наркотики либо психотропные вещества не по назначению врачей.

Помимо прочего, гражданам под административным надзором разрешают его не соблюдать, если их призвали на военную службу.

Ранее Путин подписал закон о выплате маткапитала только гражданам РФ.

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