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Российский военный выстрелил из ружья и попал в голову товарищу во время охоты

Под Челябинском мужчину ранил в голову его друг-военный во время охоты

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Depositphotos

Военнослужащий случайно выстрелил в голову своему товарищу во время охоты в Троицком районе Челябинской области. Об этом пишет URA.RU.

Инцидент произошел 24 декабря в охотничьих угодьях в районе поселка Сбитнево. Военный перепутал патроны и собирался выстрелить вверх, но попал в напарника. В результате происшествия 52-летний мужчина был госпитализирован с огнестрельным ранением левой стороны головы. Сначала он поступил в травмпункт, а затем был доставлен в отделение реанимации местной больницы.

«Его состояние характеризуется как тяжелое. Врачи выполняют рекомендации областных нейрохирургов, решается вопрос о транспортировке в Челябинск», — уточнили в пресс-службе медицинского учреждения.

О несчастном случае на охоте узнали и полицейские. В региональном управлении МВД России подтвердили факт произошедшего, а, по данным издания, стрелок уже задержан. Как уточняется, он является командиром взвода в одной из воинских частей Челябинской области.

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