В Кремле рассказали о планах Путина в Петербурге

Президент России Владимир Путин прибыл в Петербург и скоро прибудет на территорию судостроительного завода «Северная верфь». Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Во время своего визита на судостроительный завод глава государства поднимет флаг на фрегате «Адмирал Головко», который завершил программу заводских ходовых и государственных испытаний на морских полигонах Северного флота в Баренцевом море и 1 декабря вернулся на Северную верфь. С ним на мероприятии будут присутствовать министр обороны Сергей Шойгу и министр промышленности и торговли Денис Мантуров, отметил Песков.

После церемонии поднятия флага Путин осмотрит вооружение, проведет встречу с Шойгу.

«После этого в начале второй половины дня состоится саммит Высшего Евразийского экономического совета. Будет заседание в узком составе, потом в расширенном. Завтра состоится неформальный саммит СНГ», — напомнил Песков.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает увидеться с главами стран СНГ на заседании ВЕЭС и традиционной неформальной встрече лидеров Содружества.

Ранее стала известна дата выхода Молдавии из МПА СНГ.