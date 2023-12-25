Польские фермеры назвали дату возобновления блокады украинской границы

Польские фермеры готовы продолжить блокаду погранпунктов на границе с Украиной уже 2–3 января. Об этом сообщил представитель организации фермеров Подкарпатского воеводства «Подкарпатская обманутая деревня» Роман Кондрув в интервью агентству РАР.

Глава организации подчеркнул, что блокада границы возобновится, если фермеры не получат гарантий выполнения их требований от премьера Польши Дональда Туска.

Сообщалось, что польские фермеры сняли блокаду погранпереездов на время рождественских праздников после переговоров с министром сельского хозяйства Чеславом Секерским, где тот пообещал выполнить требования сельхозработников.

При этом продолжается блокада переездов польскими перевозчиками. Единственным пунктом, где можно пересечь польско-украинскую границу, является переезд в Медыке. В очереди стоят 570 фур, время ожидания составляет более 70 часов.

До этого в Минсельхозе Польши поддержали протест фермеров и перевозчиков.

Ранее власти Польши заявили, что считают вступление Украины в ЕС невыгодным для польских фермеров.