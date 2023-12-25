В Петербурге медбрата обвинили в госизмене после попытки поджечь военкомат

В Петербурге медбрата Максима Асрияна, которого арестовали по делу о покушении на поджог военкомата, обвинили в госизмене. Об этом стало известно из судебной картотеки.

Как стало известно, в 1-й Западный окружной военный суд в Петербурге поступило уголовное дело против Максима Асрияна. Таким образом, помимо обвинений в покушении на теракт Асрияна будут судить по делу о госизмене.

Асрияна задержали в октябре 2022 года по обвинению в намерении поджечь военкомат Фрунзенского района. Тогда стало известно, что он купил две бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью, дошел до военкомата, однако поджечь здание ему не удалось — комиссариат охраняли сотрудники Росгвардии. После этого он попытался улететь из Петербурга, но его задержали в аэропорту.

Асриян свою вину признал. По факту случившегося сначала возбудили уголовное дело по статье «Подготовка теракта».

Ранее россиянин получил срок за шпионаж в пользу Украины.