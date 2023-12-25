Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Петербурге медбрата обвинили в госизмене после попытки поджечь военкомат

Планировавшего поджечь военкомат медбрата обвинили в госизмене

close
100%
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В Петербурге медбрата Максима Асрияна, которого арестовали по делу о покушении на поджог военкомата, обвинили в госизмене. Об этом стало известно из судебной картотеки.

Как стало известно, в 1-й Западный окружной военный суд в Петербурге поступило уголовное дело против Максима Асрияна. Таким образом, помимо обвинений в покушении на теракт Асрияна будут судить по делу о госизмене.

Асрияна задержали в октябре 2022 года по обвинению в намерении поджечь военкомат Фрунзенского района. Тогда стало известно, что он купил две бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью, дошел до военкомата, однако поджечь здание ему не удалось — комиссариат охраняли сотрудники Росгвардии. После этого он попытался улететь из Петербурга, но его задержали в аэропорту.

Асриян свою вину признал. По факту случившегося сначала возбудили уголовное дело по статье «Подготовка теракта».

Ранее россиянин получил срок за шпионаж в пользу Украины.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами