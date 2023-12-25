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Водитель обматерил и выгнал российского школьника из автобуса

В Дзержинске водитель обматерил школьника и выставил из автобуса

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Shutterstock

В Дзержинске Нижегородской области водитель автобуса по неизвестной причине выставил школьника, который остался последним в автобусе. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным канала, 15-летний подросток хотел добраться от «Аптеки-Оптики» до улицы Ленинградской и сел на 15-й автобус. В какой-то момент школьник остался в салоне один и водитель стал выгонять его из салона, угрожая «раскрошить» ему лицо. Мужчина нецензурно ругался на несовершеннолетнего пассажира. В итоге тот вышел за восемь остановок до необходимой.

Родители подростка подали жалобу в Минтранс области и компании-перевозчику. Водителя отстранили от работы на время проверки.

Ранее водитель высадил школьницу в 20-градусный мороз в Омске.

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