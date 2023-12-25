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Экономист объяснил, когда в России отменят параллельный импорт

Экономист Дудчак: собственное производство отменит параллельный импорт

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России пока необходимо параллельный импорт. Прекратят использовать этот инструмент только когда появятся новые поставщики необходимых товаров или в стране откроется собственное производство, считает экономист и политолог Александр Дудчак.

«[Параллельный импорт] выполняет свои функции, пока идет процесс создания производств, замещающих все то, что нужно получить, что прекратили получать от недружественных стран, но пока еще не нашли возможности замены», — пояснил эксперт телеканалу «360».

Россия благодаря этому механизму получает важную продукцию, произведенную развитыми странами, добавил он. При этом он призвал уходить от импортозависимости и обходиться собственным выпуском продукции или пользоваться помощью дружественных стран, желающих поддерживать связь с Россией.

Напомним, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил о продлении механизма параллельного импорта на 2024 год. Он также сообщил, что специалисты постоянно работают над корректировкой производителей и номенклатуры товаров.

Эксперт ранее рассказал, как ограничение параллельного импорта повлияет на экономику.

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