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Аэропорт Симферополя будет закрыт до окончания военной операции

Аксенов заявил, что аэропорт Симферополя не откроют до окончания спецоперации

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Александр Полегенько/РИА «Новости»

Аэропорт Симферополя может быть снова открыт только после окончания военной операции. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

«Аэропорт Симферополя до конца СВО открыт не будет в силу причин, связанных с безопасностью полетов», — сказал Аксенов.

До начала курортного сезона в регионе, как считает глава республики, на линии боевого соприкосновения могут произойти «положительные изменения».

Аэропорты Симферополя и ряда других городов южной части России были закрыты в конце февраля 2022 года после начала военной операции на Украине. С тех пор Росавиация неоднократно продлевала сроки запрета.

16 декабря сообщалось, что Краснодарский аэропорт Пашковский успешно прошел проверку тестовым рейсом. Заинтересованность в возобновлении полетов в Краснодар выразили «Аэрофлот», «Россия», «Победа» и S7. Открытие аэропорта может облегчить логистику в интересах туристической отрасли на юге страны.

Ранее в России призвали признать и решить проблему «увядания» импортных самолетов.

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