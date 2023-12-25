Ди Каприо обрадовался восстановлению популяции сайгаков в Казахстане

Американский актер Леонардо Ди Каприо обратился к правительству Казахстана, поздравив с успешным восстановлением популяции сайгаков на территории страны. Соответствующий пост артист опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Как отметил обладатель премии «Оскар», в 2005 году в дикой природе насчитывалось всего 48 тыс. сайгаков. При этом сейчас их количество составляет около 1,9 млн особей, подчеркнул он.

В связи с этим составители Красной книги изменили статус сайгаков на «близкие к уязвимому положению». До этого упомянутые животные считались видом, «находящимся под угрозой исчезновения».

«Поздравляю правительство Казахстана, которое вложило много ресурсов в борьбу с браконьерством, обеспечение соблюдения законов и создание новых охраняемых территорий», — написал Ди Каприо.

Он добавил, что в процессе восстановления популяции сайгаков власти республики активно сотрудничали с природоохранными организациями и профильными университетами. По словам актера, принятые Астаной меры являются ярким примером успешной охраны дикой природы путем совместных усилий.

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