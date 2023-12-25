Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ди Каприо обрадовался восстановлению популяции сайгаков в Казахстане

Ди Каприо поздравил Казахстан с успешным восстановлением популяции сайгаков

close
100%
R. Koenig/blickwinkel/Global Look Press

Американский актер Леонардо Ди Каприо обратился к правительству Казахстана, поздравив с успешным восстановлением популяции сайгаков на территории страны. Соответствующий пост артист опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Как отметил обладатель премии «Оскар», в 2005 году в дикой природе насчитывалось всего 48 тыс. сайгаков. При этом сейчас их количество составляет около 1,9 млн особей, подчеркнул он.

В связи с этим составители Красной книги изменили статус сайгаков на «близкие к уязвимому положению». До этого упомянутые животные считались видом, «находящимся под угрозой исчезновения».

«Поздравляю правительство Казахстана, которое вложило много ресурсов в борьбу с браконьерством, обеспечение соблюдения законов и создание новых охраняемых территорий», — написал Ди Каприо.

Он добавил, что в процессе восстановления популяции сайгаков власти республики активно сотрудничали с природоохранными организациями и профильными университетами. По словам актера, принятые Астаной меры являются ярким примером успешной охраны дикой природы путем совместных усилий.

Ранее в Приморье зафиксировали расселение редкого «саблезубого» оленя.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами