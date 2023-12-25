Решетников назвал одну из главных проблем в современной экономике

В России сохраняется проблема дефицита рабочих кадров. Наряду с процентными ставками это одна из главных проблем в экономике на сегодняшний день, заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников в интервью RT.

Проблема с нехваткой рабочих кадров ограничивает дальнейший рост экономики, подчеркнул министр. При этом, по его словам, в этом году рынок труда продемонстрировал гибкость, благодаря чему ситуация не настолько сложная, как прогнозировалось.

Одним из решений проблемы может быть увеличение производительности труда при том же количестве работников, отметил Решетников.

«Во-первых, люди в принципе стали больше работать, чем отчасти и объясняется рост зарплат, — пояснил он. — Во-вторых, производительность труда растет, в том числе, за счет увеличения инвестиций и внедрения норм бережливого производства, которые мы активно подвигаем на протяжении шести лет».

Еще одним важным фактором решения проблемы министр назвал грамотно организованный процесс обучения будущих сотрудников предприятия – как в вузах, так и в техникумах. Кроме того, по его мнению, важно привлекать к трудовой деятельности людей с ограниченными возможностями здоровья и женщин в декрете.

Напомним, по данным Института экономики РАН, в России по итогам текущего года не хватает примерно 4,8 млн работников, на фоне этой ситуации в стране вырос спрос на временных сотрудников.

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