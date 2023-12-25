В России главу украинской разведки обвинили в более 100 терактах

Следствие предъявило обвинение по 104 эпизодам терактов начальнику главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллу Буданову. Об этом сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.

По данным издания, суд повторно заочно арестовал Буданова. Ему избрали меру пресечения в виде двух месяцев заключения под стражу, причем срок исчисляется с момента его экстрадиции либо задержания на территории России.

До этого ФСБ России заявляла, что Буданов является организатором теракта на Крымском мосту.

В октябре Следственный комитет РФ заочно предъявил Буданову обвинения в совершении террористических актов, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов на территории России.

В середине декабря сообщалось, что Кирилла Буданова объявили в розыск в России по четырем статьям Уголовного кодекса РФ. На него завели дела по статьям «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», «Содействие террористической деятельности», «Организация террористического сообщества и участие в нем» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия».

Ранее в российской Госдуме допустили возможность госпереворота из-за отказа Зеленского от выборов.