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Серийного похитителя яиц задержали в Новосибирске

В Новосибирске задержали серийного похитителя шоколадных яиц

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Агентство безопасности ГВАРДИЯ/VK

В Калининском районе Новосибирска сотрудники охранного предприятия задержали серийного похитителя шоколадных яиц. Об этом сообщает агентство Безопасности «Гвардия» на официальной странице во «ВКонтакте».

В Новосибирске задержали похитителя шоколадных яиц, любитель сладкого стащил с прилавка в магазине три упаковки с лакомством. В погоню за ним бросился сотрудник частного охранного предприятия. Скрутить воришку удалось наряду ГБР, прибывшему на вызов.

В момент передачи задержанного сотрудникам полиции выяснилось, что грабитель находится под воздействием наркотических веществ, ранее он уже был судим за аналогичные преступления, объектом краж всегда становились шоколадные яйца, которые мужчина позднее продавал.

Ранее мужчину 91-й раз арестовали за кражу через несколько часов после освобождения.

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