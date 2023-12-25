В Госдуме рассказали, почему важно установить единый федеральный статус многодетных

Поручение президента России Владимира Путина оперативно ввести федеральный статус многодетной семьи поможет быстро устанавливать этот статус и определять для многодетных минимальный социальный стандарт. Об этом «Парламентской газете» рассказала вице-спикер Госдумы, бывший детский омбудсмен России Анна Кузнецова.

По ее словам, пока семьям, которые переезжают в новый регион, приходится вновь собирать документы и доказывать, что они являются многодетными. Кроме того, в некоторых регионах граждане уже не могут претендовать на аналогичные льготы.

«Лично для меня [в поручении президента] очень важно, чтобы образ многодетной семьи очистился от таких примесей, как неблагополучие и асоциальность. Хороших многодетных семей в России очень много. Хотелось бы, чтобы про них было слышно, их было видно, чтобы, общаясь с ними, другие мамы и папы напитывались позицией многодетности», — добавила Кузнецова.

21 декабря Владимир Путин дал поручение оперативно установить на федеральном уровне единый статус многодетной семьи. По его словам, единый статус с соответствующими льготами и механизмами поддержки, которые будут гарантированы по всей стране, нужно установить оперативно.

Ранее в Госдуме призвали повысить субсидию на погашение ипотеки для многодетных семей.