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Верзилов обжаловал штраф по закону об иноагентах

Участник Pussy Riot Петр Верзилов* оспорил штраф по закону об иноагентах

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Участник группы Pussy Riot, бывший издатель «Медиазоны» (признано СМИ-иноагентом) Петр Верзилов (признан в РФ иностранным агентом) обжаловал штраф 30 тыс. рублей, который ему присудили за отсутствие отчетности как иноагента. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали журналистам в Головинском суде Москвы, в инстанцию поступила апелляционная жалоба на постановление суда о наказании за административное правонарушение.

В России Петр Верзилов заочно приговорен судом к 8,5 года колонии общего режима за дискредитацию российской армии. С января 2023-го мужчина находится в международном розыске. Следственный комитет утверждал, что Верзилов может находиться на территории Италии и Ватикана.

В интервью, опубликованном в октябре 2023-го, Верзилов признался, что участвовал в конфликте на Украине на стороне ВСУ. После этого разразился скандал, в ходе которого он покинул пост издателя «Медиазоны», заявив, что его деятельность ставит под сомнение «неангажированность» издания.

Ранее сообщалось, что бывшей жене Верзилова Надежде Толоконниковой (признана в РФ иностранным агентом) может грозить статья за терроризм.

*  признан в РФ иностранным агентом
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