Жителей Тюменской области предупредили об усилении ветра

На территории Тюменской области 26 и 27 декабря ожидается усиление ветра. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

Во вторник, 26 декабря, ожидается восточный ветер 5-10 метров в секунду с порывами местами до 20 метров в секунду, метель. Местным жителям пообещали мокрый снег и дождь. Температура воздуха от +1 до -4 градусов. Возможен гололед.

На следующий день, 27 декабря, температура воздуха опустится до -8 градусов. Ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигать 18 м/с.

Из-за сильного ветра в нескольких регионах страны возникли проблемы с подачей электроэнергии. Так в Дагестане без электричества оставались более 100 тысяч человек.

В Сочи сильный ветер сорвал кровлю с восьми домов, повалил 53 дерева. Без электричества временно остались около 12 тысяч жителей после аварий на линиях электропередачи из-за непогоды.

Ранее россиянам рассказали о погоде 31 декабря.