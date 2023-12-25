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Врач рассказала о безопасных заправках для новогодних блюд

Врач Тананакина посоветовала заправлять новогодние салаты нежирной сметаной

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Shutterstock

В качестве альтернативы майонезу для заправки новогодних салатов можно использовать нежирную сметану. Такой совет в беседе с РИАМО дала врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина. Кроме того, по ее словам, подойдет заправка из оливкового масла.

«Также можно использовать соевый соус, уксус, лимон, горчицу, перец и другие специи в качестве заправки для салатов», — продолжила врач.

Она добавила, что такие растительные масла как подсолнечное, кукурузное, оливковое или кунжутное, являются не только вкусной, но и полезной заправкой для салатов, поскольку они — источник полиненасыщенных жирных кислот и жирорастворимых витаминов.

До этого главный внештатный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина посоветовала в новогоднюю ночь придерживаться правила «золотой тарелки». Женщинам можно взять блюдо диаметром 21 см, мужчинам — 24 см, визуально его нужно поделить на четыре части. 25% можно заполнить углеводами — гарнирами (рис, картофель, чечевица, нут и зерновой хлеб), а 25% белками (нежирная птица, рыба, яйца и морепродукты), 50% — клетчаткой (свежими овощами, ягодами и фруктами).

Ранее врач рассказала, как встретить Новый год без последствий для организма.

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