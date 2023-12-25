Тайм-менеджер рассказала, как успеть завершить все дела до Нового года

Правильное планирование своего времени поможет успеть завершить все накопленные дела до Нового года. Об этом Life рассказала тайм-менеджер Ксения Ильянович.

Она рекомендует расписать список дел на бумаге, разделив лист по различным категориям, например «работа», «быт», «красота», «покупки».

«Укажите, какие рабочие дела, проекты и задачи вам действительно нужно завершить до Нового года. Какие-то другие ваши обещания, что и кому вы пообещали и что тоже нужно закончить. Потом можно расписать по теме Нового года, как вы собираетесь праздновать, что для этого нужно сделать: столик забронировать или продукты заказать, записать себя на маникюр, и так далее», — пояснила эксперт.

После этого она рекомендует изучить список и оценить, какие дела можно не выполнять, а какие — перенести на следующий год или делегировать другим людям. Для оставшихся дел нужно будет выделить время.

«Например, утром 28 декабря у меня есть время, я займусь вот этим делом, потом 29 декабря у меня будет время после обеда и я займусь именно этими делами», — пояснила Ильянович.

Специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина до этого говорила, что городская иллюминация и снег помогут вызвать чувство праздника перед Новым годом. Она подчеркнула, что для поднятия настроения важно уметь хотя бы иногда отвлечься от каждодневной суеты.

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