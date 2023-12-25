Россиянина зажало тремя тоннами металлических листов

В Краснодарском крае рабочему зажало ноги тремя тоннами металлических листов. На помощь ему пришли спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе отряда «Кубань-СПАС».

Инцидент произошел в Приморско-Ахтарском районе. Мужчина разгружал листовое железо, когда часть листов съехали с конструкции и придавили его. Самостоятельно высвободится не получилось, на место вызвали экстренные службы. Спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего и погрузили его в автомобиль скорой помощи.

Ранее в Карелии спасатели вызволили ребенка, застрявшего между труб в подъезде.