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Россиянина зажало тремя тоннами металлических листов

На Кубани рабочего зажало тремя тоннами металлических листов

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«Кубань-СПАС»/VK

В Краснодарском крае рабочему зажало ноги тремя тоннами металлических листов. На помощь ему пришли спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе отряда «Кубань-СПАС».

Инцидент произошел в Приморско-Ахтарском районе. Мужчина разгружал листовое железо, когда часть листов съехали с конструкции и придавили его. Самостоятельно высвободится не получилось, на место вызвали экстренные службы. Спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего и погрузили его в автомобиль скорой помощи.

Ранее в Карелии спасатели вызволили ребенка, застрявшего между труб в подъезде.

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