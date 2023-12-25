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В Совбезе РФ рассказали о постоянных попытках иностранных спецслужб устроить кибератаки

СБ: иностранные спецслужбы устраивали хакерские атаки на ресурсы РФ в 2023 году

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Специальные службы иностранных государств в 2023 году постоянно пытались устраивать кибератаки на объекты информационной инфраструктуры России. Об этом говорится заявлении Совета безопасности РФ по итогам заседания межведомственной комиссии Совбеза по информационной безопасности, опубликованном пресс-службой аппарата СБ.

Иностранные спецслужбы задействовали частные структуры и международные преступные сообщества для кибератак, рассказали в пресс-службе.

«Большинство особо опасных компьютерных атак было направлено на объекты государственного управления, а также связи, энергетики, науки и образования, промышленности, транспорта и банковской сферы», — говорится в релизе.

В СБ отметили, что меры, принятые госорганами, позволили не допустить нарушения функционирования российских информационных ресурсов.

До этого разработчик средств обеспечения информационной безопасности Ideco Дмитрий Хомутов предупредил, что в 2024 году увеличится число хакерских атак на российские банки.

Ранее Россию заподозрили в кибератаке на украинского мобильного оператора.

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