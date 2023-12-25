Диетолог назвала правила, которые помогут облегчить работу ЖКТ на Новый год

В новогоднюю ночь важно не забывать про принципы правильного питания, чтобы облегчить работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Об этом Life рассказала главный внештатный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина.

Так, прежде всего она рекомендует придерживаться правила «золотой тарелки». Женщинам можно взять блюдо диаметром 21 см, мужчинам — 24 см, визуально его нужно поделить на четыре части. 25% можно заполнить углеводами — гарнирами (рис, картофель, чечевица, нут и зерновой хлеб), а 25% белками (нежирная птица, рыба, яйца и морепродукты), 50% — клетчаткой (свежими овощами, ягодами и фруктами).

Десерты также можно заменить на более полезные — мармелад или желе с натуральными красителями. Калорийность традиционных новогодних блюд можно снизить, если использовать вместо майонеза йогуртовый соус или нежирную сметану.

«Лучше не перегружать свой желудок большим количеством еды, запивая еще все это алкоголем. <...> Но если вы все-таки решили употребить алкоголь, выбирайте напитки с низким содержанием спирта: белое вино или брют, после бокала обязательно выпейте стакан воды, чтобы нейтрализовать спирт и не испортить вечер себе и близким», — посоветовала врач.

Врач-диетолог Марина Макиша до этого говорила, что ограничение количества жирной пищи поможет встретить Новый год без серьезных последствий для организма.

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