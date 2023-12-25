В США растет заболеваемость новым вариантом COVID-19

В США за две недели выросла заболеваемость новым вариантом JN.1 в два раза. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По данным издания, штамм JN.1 был выявлен более чем в 44% случаев заболеваний на фоне снижения активности американцев в сфере вакцинации.

Отмечается, что JN.1 является подвидом штамма «Омикрон».

«Уровни смертности и госпитализации [для JN. 1] — это не взрывные темпы, которые мы видели во время волны «Дельта», но мы определенно наблюдаем рост», — сказал Карлос Мальвестутто, доцент кафедры инфекционных заболеваний в Медицинском центре Векснера Университета штата Огайо.

Он добавил, что в США снизилось внедрение обновленных вакцин против COVID-19. Крупные американские сети аптек, включая CVS и Walgreens Boots, попытались повысить спрос на уколы. Работники некоторых магазинов жалуются на давление, поскольку магазины пытаются компенсировать потерю спроса на вакцины, предлагая бонусы сотрудникам, которые убеждают покупателей сделать прививку.

До этого эксперт в области комплексного ведения неврологических дефицитов Оксана Цышкова предупредила, что сейчас в воздухе циркулируют вирусы, поэтому нужно вовремя и правильно поставить диагноз, особенно если это грипп.

Ранее врачи опровергли миф о связи астмы у детей и тяжелого COVID.