Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США растет заболеваемость новым вариантом COVID-19

FT: заболеваемость новым вариантом JN.1 в США выросла в два раза за две недели

close
100%
Shutterstock

В США за две недели выросла заболеваемость новым вариантом JN.1 в два раза. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По данным издания, штамм JN.1 был выявлен более чем в 44% случаев заболеваний на фоне снижения активности американцев в сфере вакцинации.

Отмечается, что JN.1 является подвидом штамма «Омикрон».

«Уровни смертности и госпитализации [для JN. 1] — это не взрывные темпы, которые мы видели во время волны «Дельта», но мы определенно наблюдаем рост», — сказал Карлос Мальвестутто, доцент кафедры инфекционных заболеваний в Медицинском центре Векснера Университета штата Огайо.

Он добавил, что в США снизилось внедрение обновленных вакцин против COVID-19. Крупные американские сети аптек, включая CVS и Walgreens Boots, попытались повысить спрос на уколы. Работники некоторых магазинов жалуются на давление, поскольку магазины пытаются компенсировать потерю спроса на вакцины, предлагая бонусы сотрудникам, которые убеждают покупателей сделать прививку.

До этого эксперт в области комплексного ведения неврологических дефицитов Оксана Цышкова предупредила, что сейчас в воздухе циркулируют вирусы, поэтому нужно вовремя и правильно поставить диагноз, особенно если это грипп.

Ранее врачи опровергли миф о связи астмы у детей и тяжелого COVID.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами