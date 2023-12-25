SHAMAN стал доверенным лицом Путина

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) стал доверенным лицом президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в Telegram-канале артиста.

Shaman также опубликовал видео, на котором подписывает заявление о согласии стать доверенным лицом нынешнего президента.

До этого стало известно, что режиссер Никита Михалков, председатель Народного совета ДНР Артем Жога, писатель Захар Прилепин и другие стали участниками «команды Владимира Путина» на выборах президента России.

В список в том числе вошли певицы Надежда Бабкина, Полина Гагарина, Лариса Долина, певец Стас Михайлов, фигуристы Татьяна Навка и Евгений Плющенко. В «команду Путина» также вошли десятки других знаменитых артистов, спортсменов и политиков, отмечает издание.

8 декабря Путин после торжественного вручения медалей «Золотая звезда» героям России заявил, что принял решение участвовать в выборах. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал такое решение «абсолютно спонтанным», заявив, что оно стало «реакцией на обращения людей».

Ранее в Ленинградской области наградили лауреатов премии «Команда Путина».