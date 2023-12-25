Нутрициолог рассказала, как правильно сочетать продукты

Правильное сочетание продуктов в рационе поможет поддерживать здоровье пищеварительной системы, улучшить обмен веществ и избежать появления вздутия и тяжести в животе. Об этом Pravda.Ru рассказала нутрициолог, специалист по немедикаментозному лечению и аюрведе Жанна Тиханычева.

Так, детям, пожилым людям и тем, у кого слабое пищеварение, эксперт рекомендует составлять рацион на основе легких сочетаний продуктов, которые хорошо перевариваются. К ним относятся злаки с запеченными фруктами, легкие виды бобовых с легкими злаками, бобовые с овощами, мясо или рыба с овощами. Несколько раз в неделю людям с хорошим пищеварением можно сочетать мясо и злаки (например, мясо с макаронами или крупой).

Тяжелые сочетания продуктов допустимы только разово, например по праздникам. Они подойдут только для тех, у кого хороший уровень пищеварения. К таким сочетаниям относятся бобовые и мясо, птица, рыба, яйца, молочные продукты, а также орехи. Молочные продукты, а также свежие фрукты стоит употреблять отдельно от других продуктов, заключила Тиханычева.

Диетолог, доктор медицинских наук Анна Гончарова до этого говорила, что наиболее вредными сочетаниями продуктов на новогоднем столе являются фрукты, ягоды и мясные жирные блюда.

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