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Москвичам на всю неделю спрогнозировали метеорологические «качели»

Синоптик Шувалов: всю неделю в Москве будут метеорологические «качели»

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В Москве на этой неделе будет «скакать» давление, предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Переменчивая погода будет сопровождаться и постоянными изменениями температуры воздуха, спрогнозировал он в беседе с RT.

Сегодня давление опустится до нижней точки 725-728 мм, с завтрашнего дня начнется повышение. К четвергу давление поднимется до 744-746 мм, а в пятницу и субботу снова упадет.

«Метеорологические «качели» будут продолжаться всю неделю», — отметил Шувалов.

Что касается перепадов температуры воздуха, то сегодня к вечеру в столицу придут теплый фронт и снег. Затем ожидается снег с дождем, температура воздуха во вторник будет колебаться от 0 до +2 градусов. В среду — от 1 до 3 градусов ниже нуля, в четверг чуть ниже — от 3 до 5.

В пятницу в Москве снова пройдет снег с дождем, воздух прогреется до +3 градусов. На дорогах будет гололедица, предупредил синоптик.

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра РФ 31 декабря в Центральной России ожидается погода с температурой от 0 до -3 градусов.

Ранее жителям Центральной России также рассказали, какая погода ожидает их в январе.

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