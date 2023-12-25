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Красноярского подростка подозревают в 350 сообщениях о ложных минированиях

В Красноярске задержали юношу по подозрению в 350 сообщениях о минированиях

В селе Нижний Суэтэк Ермаковского района по подозрению в массовых сообщениях о ложных минированиях задержан 17-летний юноша. Об этом сообщает УМВД Красноярского края в Telegram-канале.

По данным правоохранителей, 17-летний житель села Нижний Суэтэк занимался массовыми обзвонами и в течение трех лет сообщал о ложных минированиях. При обыске в его доме нашли банковские карты, планшет, ноутбук и сотовый телефон.

Подозреваемый за денежное вознаграждение принимал заказы от третьих лиц через мессенджер, после чего, используя программу для подмены голоса, осуществлял звонки в различные учреждения, он совершил не менее 350 подобных звонков.

В отношении юноши возбуждены два уголовных дела, он заключен под стражу.

Ранее школьник вызвал полицию и наврал о стрельбе, чтобы пораньше уйти с уроков.

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