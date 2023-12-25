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Россиянам назвали самые перспективные профессии в сельском хозяйстве

Патрушев: связанные с генетикой профессии востребованы в сельском хозяйстве

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Профессии, связанные с генетикой и селекцией растений и животных, являются самыми перспективными в сельском хозяйстве. Об этом в интервью kp.ru рассказал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

«Сейчас такая подготовка осуществляется по соответствующим профилям у агрономов и ветеринаров. Однако 14 ноября на стратегической сессии в Правительстве было принято решение об определении этих направлений в отдельные специальности. Это, безусловно, позволит усилить кадровый потенциал отрасли, готовить специалистов для обеспечения технологического суверенитета страны, а также повысить престиж агропромышленного комплекса», — отметил министр.

Он также напомнил, что в июне 2023 года постановлением кабмина было решено провести эксперимент по разработке и реализации экспериментальных программ интернатуры по специальностям в области ветеринарии, что станет новым уровнем образования в данной сфере. Среди других востребованных образовательных профилей — «биоинформатика», «сити-фермерство», «агрокибернетика», умная обработка полей, робототехника и беспилотные технологии, заключил Патрушев.

До этого Дмитрий Патрушев говорил, что доля отечественной продукции в российских магазинах по всем категориям составляет 90-95%. По его словам, российским производителям удается успешно заместить ушедшие с рынка международные марки.

Ранее в Минсельхозе назвали 2023 год одним из самых успешных для российской агропромышленности.

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