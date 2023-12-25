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В российском городе детям разрешили свободно посещать школу из-за шторма

В школах Калининграда ввели свободное посещение из-за штормового ветра

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Pixabay

В школах Калининграда ввели свободное посещение на 25 декабря из-за штормового ветра. Об этом пишет РИА Новости.

По данным издания, в регионе прогнозируют ветер до 28 м/с и сильнейшие осадки.

Тем временем в Сочи около 12 тысяч жителей остаются без электричества из-за шторма. Для устранения последствий непогоды МЧС привлекло 119 человек, 40 единиц техники. По данным ведомства, с восьми зданий города сорвало кровлю. Жильцы отказались от расселения.

До этого сообщалось, что ущерб, который шторм и ураган нанесли городу Севастополю, составил около 6,5 млрд рублей в денежном выражении.

В ноябре на Черноморское побережье обрушился шторм, который оказался самым мощным за всю историю наблюдений. В частности, скорость порывов ветра на территории Крыма достигла 144 километров в час.

Ранее в МЧС предупредили о возможных перебоях с электричеством в нескольких регионах.

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