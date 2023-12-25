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Раскрыты самые распространенные схемы мошенников в 2023 году

Юрист Соловьев: в 2023 году мошенники заставляли людей поджигать здания и машины

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Depositphotos

Мошенники постоянно придумывают новые схемы обмана, так как они «успешно» срабатывают только в течение первых 7-10 дней. Позже практика становится известной, и люди меньше попадаются на уловки. По этой причине в 2023 году появилось немало новых видов мошенничества, рассказал доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев. В их числе — принуждение жертвы к поджогам зданий госучреждений и автомобилей, рассказал он в беседе с RT.

«Не просто хищение денежных средств со счетов граждан, но и принуждение их к взятию кредитов и продаже принадлежащего им имущества, принуждение жертв к совершению поджогов машин, релейных шкафов, зданий, принадлежащих органам государственной власти, военной администрации, надзорным органам», — отметил Соловьев, говоря о новых схемах мошенничества 2023 года.

Также в числе новых приемов преступников — звонки от имени сотовой компании, требующей сообщить цифры из смс-сообщения для сохранения номера. Начали также звонить доверчивым россиянам с якобы предложением социальной выплаты, просьбой проголосовать за знакомого — во всех случаях также требуется ввод смс-кода.

Частыми стали звонки и сообщения от «руководства» с указанием определенных действий и просьбой помочь «сотруднику спецслужб».

В наступающем года, по мнению юриста, мошенники будут использовать новые возможности цифрового развития, подделывая голоса знакомых и родственников, их изображения.

«По-прежнему главными объектами мошенничества будут оставаться пенсионеры, инвалиды, несовершеннолетние, госслужащие, врачи, учителя, преподаватели, люди творческих профессий», — отметил эксперт.

Напомним, в Саратове на днях задержали поджигателя двери, обманутого мошенниками и пытавшегося вернуть деньги. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Россиян ранее предупредили об интересе мошенников к новогодним корпоративам.

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