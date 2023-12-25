Москвичам рассказали о погоде на 25 декабря

В Москве в понедельник, 25 декабря, ожидается небольшой снег и до -3°C. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в российской столице составит от -1°C до -3°C. В то же время в городе прогнозируются облачная погода и непродолжительные осадки в виде снега. На дорогах образуется гололедица.

Согласно прогнозу, ветер будет южный, юго-восточный, 6–11 м/с. Атмосферное давление днем составит 731 мм ртутного столба, позднее снизится до 725 мм.

При этом в ночь на вторник, 26 декабря, столбики термометров в Москве опустятся от -2°C до -4°C. Ветер прогнозируется южный, 6–11 м/c, местами порывы до 15 м/c. Кроме того, синоптики обещают небольшое усиление осадков в виде снега и мокрого снега. Местами метель, возможно налипание мокрого снега.

Некоторое время назад научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что в Москве в рабочие дни предновогодней недели ожидается около 0°C днем и до -7°C в ночное время.

Ранее россиянам рассказали о погоде 31 декабря.