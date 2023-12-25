В секторе Газа сообщили о 70 погибших при ударах Израиля по лагерю беженцев

В результате ударов, которые Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла по лагерю беженцев Аль-Магази в центральной части сектора Газа, погибли 70 человек. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель отделения минздрава в палестинском анклаве Ашраф аль-Кудра.

«Число жертв резни в лагере Аль-Магази на данный момент возросло до 70 погибших», — заявил он.

По словам представителя, эти обстрелы в переполненном жилом квартале являются геноцидом.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские войска углубляются внутрь сектора Газа.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более двухсот человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. Перемирие сторон начало работать с 24 ноября, но было прервано Израилем 1 декабря под предлогом невыполнения условий по освобождению заложников со стороны ХАМАС.

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