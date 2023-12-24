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Жителям Центральной России пообещали теплый январь

Синоптик Тишковец: погода в Центральной России в январе будет теплее нормы

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Январь 2024 года в Центральной России будет на 4-5 градусов теплее нормы, количество осадков будет среднестатистическим. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Январь в целом будет на 4-5 градусов теплее нормы с количеством осадков, соответствующим средним значениям климатической статистики», — рассказал он.

Последняя неделя этого года в Москве будет снежной, потепление покидает столицу. Температура воздуха составит 3-8 градусов ниже нуля, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В том, какая будет погода непосредственно в новогоднюю ночь, синоптики пока не сошлись в общем мнении.

24 декабря из-за непогоды тысячи жителей Сочи оставались без электричества. Утром в четырех районах города-курорта без электроэнергии были 11 800 человек. Ветер сорвал кровлю у восьми зданий, повалил 53 дерева.

Ранее стало известно, что более 100 тысяч жителей Дагестана остались без электричества.

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