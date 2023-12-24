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Глава МВД Британии извинился за шутку об изнасиловании своей жены

Глава МВД Британии Клеверли извинился за шутку об изнасиловании своей жены

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Simon Dawson/No10 Downing Street/Wikimedia

Глава МВД Британии Джеймс Клеверли извинился за шутку, содержащую намек на изнасилование его жены под наркотиками. Об этом сообщает The Guardian.

Министр пошутил, что регулярно подливает в напиток своей жены часто применяемый насильниками препарат «Рогипнол», и назвал применение легкого седативного средства секретом долгого брака. По словам Клеверли, это мешает женщине понять, что кроме мужа «есть варианты получше».

Неудачную шутку он произнес в кулуарах заседания правительства, что, как правило, предполагает неофициальность его заявлений. Однако, вопреки негласной договоренности, издание Sunday Mirror придало его слова огласке из-за их связи с законодательной повесткой — они были сказаны в тот же день, когда правительство пообещало ужесточить наказание за изнасилование на свидании.

До этого глава МВД Британии Клеверли забыл название своей новой должности.

Ранее в Британии обвинили бывшего премьер-министра Джонсона в намеренной лжи депутатам из-за скандала с вечеринками.

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