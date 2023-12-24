Глава МВД Британии извинился за шутку об изнасиловании своей жены

Глава МВД Британии Джеймс Клеверли извинился за шутку, содержащую намек на изнасилование его жены под наркотиками. Об этом сообщает The Guardian.

Министр пошутил, что регулярно подливает в напиток своей жены часто применяемый насильниками препарат «Рогипнол», и назвал применение легкого седативного средства секретом долгого брака. По словам Клеверли, это мешает женщине понять, что кроме мужа «есть варианты получше».

Неудачную шутку он произнес в кулуарах заседания правительства, что, как правило, предполагает неофициальность его заявлений. Однако, вопреки негласной договоренности, издание Sunday Mirror придало его слова огласке из-за их связи с законодательной повесткой — они были сказаны в тот же день, когда правительство пообещало ужесточить наказание за изнасилование на свидании.

До этого глава МВД Британии Клеверли забыл название своей новой должности.

Ранее в Британии обвинили бывшего премьер-министра Джонсона в намеренной лжи депутатам из-за скандала с вечеринками.