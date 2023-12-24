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Школа на западе Донецка попала под обстрел со стороны ВСУ

Кулемзин: школа на западе Донецка получила повреждения при обстреле ВСУ

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Здание школы, расположенной на западе Донецка, получило повреждения во время обстрела со стороны украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр населенного пункта Алексей Кулемзин.

По словам главы города, речь идет об одном из образовательных учреждений в Кировском районе. Школа находится в поселке шахты имени Е. Т. Абакумова, уточняется в заявлении.

«В результате обстрела <...> по улице Кирова повреждено остекление школы №85», — добавил Кулемзин.

Информация о пострадавших не поступала.

24 декабря в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщили, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в период с 14:30 по 15:05 обстреляли административный центр региона и город Горловку. Как уточнялось в заявлении, всего украинские военнослужащие выпустили в сторону населенных пунктов 13 снарядов калибра 155 миллиметров.

За день до этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на регион. Согласно его информации, в результате обстрела пять взрослых мужчин получили ранения средней степени тяжести.

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского пригрозили РФ расплатой за взрывы на территории страны.

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